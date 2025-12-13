- Panorámica
BLLN: Billiontoone, Inc.
El tipo de cambio de BLLN de hoy ha cambiado un 4.67%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 95.10, mientras que el máximo ha alcanzado 103.74.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Billiontoone, Inc.. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de BLLN hoy?
Billiontoone, Inc. (BLLN) se evalúa hoy en 101.99. El instrumento se negocia dentro de 95.10 - 103.74; el cierre de ayer ha sido 97.44 y el volumen comercial ha alcanzado 212. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios BLLN en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Billiontoone, Inc.?
Billiontoone, Inc. se evalúa actualmente en 101.99. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 1.99% y USD. Monitoree los movimientos de BLLN en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de BLLN?
Puede comprar acciones de Billiontoone, Inc. (BLLN) al precio actual de 101.99. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 101.99 o 102.29, mientras que 212 y 6.23% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de BLLN en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de BLLN?
Invertir en Billiontoone, Inc. implica tener en cuenta el rango anual 88.00 - 138.70 y el precio actual 101.99. Muchos comparan -20.32% y 1.99% antes de colocar órdenes en 101.99 o 102.29. Estudie los cambios diarios de precios de BLLN en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Billiontoone, Inc.?
El precio más alto de Billiontoone, Inc. (BLLN) en el último año ha sido 138.70. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 88.00 - 138.70, una comparación con 97.44 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Billiontoone, Inc. en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Billiontoone, Inc.?
El precio más bajo de Billiontoone, Inc. (BLLN) para el año ha sido 88.00. La comparación con los actuales 101.99 y 88.00 - 138.70 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de BLLN en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de BLLN?
En el pasado, Billiontoone, Inc. ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 97.44 y 1.99% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 97.44
- Open
- 96.01
- Bid
- 101.99
- Ask
- 102.29
- Low
- 95.10
- High
- 103.74
- Volumen
- 212
- Cambio diario
- 4.67%
- Cambio mensual
- -20.32%
- Cambio a 6 meses
- 1.99%
- Cambio anual
- 1.99%