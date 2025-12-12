- Visão do mercado
BLLN: Billiontoone, Inc.
A taxa do BLLN para hoje mudou para 1.92%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 95.10 e o mais alto foi 103.74.
Veja a dinâmica do par de moedas Billiontoone, Inc.. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de BLLN hoje?
Hoje Billiontoone, Inc. (BLLN) está avaliado em 99.31. O instrumento é negociado dentro de 95.10 - 103.74, o fechamento de ontem foi 97.44, e o volume de negociação atingiu 120. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de BLLN em tempo real.
As ações de Billiontoone, Inc. pagam dividendos?
Atualmente Billiontoone, Inc. está avaliado em 99.31. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -0.69% e USD. Monitore os movimentos de BLLN no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de BLLN?
Você pode comprar ações de Billiontoone, Inc. (BLLN) pelo preço atual 99.31. Ordens geralmente são executadas perto de 99.31 ou 99.61, enquanto 120 e 3.44% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de BLLN no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de BLLN?
Investir em Billiontoone, Inc. envolve considerar a faixa anual 88.00 - 138.70 e o preço atual 99.31. Muitos comparam -22.41% e -0.69% antes de enviar ordens em 99.31 ou 99.61. Estude as mudanças diárias de preço de BLLN no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Billiontoone, Inc.?
O maior preço de Billiontoone, Inc. (BLLN) no último ano foi 138.70. As ações oscilaram bastante dentro de 88.00 - 138.70, e a comparação com 97.44 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Billiontoone, Inc. no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Billiontoone, Inc.?
O menor preço de Billiontoone, Inc. (BLLN) no ano foi 88.00. A comparação com o preço atual 99.31 e 88.00 - 138.70 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de BLLN em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de BLLN?
No passado Billiontoone, Inc. passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 97.44 e -0.69% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 97.44
- Open
- 96.01
- Bid
- 99.31
- Ask
- 99.61
- Low
- 95.10
- High
- 103.74
- Volume
- 120
- Mudança diária
- 1.92%
- Mudança mensal
- -22.41%
- Mudança de 6 meses
- -0.69%
- Mudança anual
- -0.69%
