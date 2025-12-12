- Aperçu
BLLN: Billiontoone, Inc.
Le taux de change de BLLN a changé de 4.79% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 95.10 et à un maximum de 103.74.
Suivez la dynamique Billiontoone, Inc.. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action BLLN aujourd'hui ?
L'action Billiontoone, Inc. est cotée à 102.11 aujourd'hui. Elle se négocie dans 95.10 - 103.74, a clôturé hier à 97.44 et son volume d'échange a atteint 149. Le graphique en temps réel du cours de BLLN présente ces mises à jour.
L'action Billiontoone, Inc. verse-t-elle des dividendes ?
Billiontoone, Inc. est actuellement valorisé à 102.11. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 2.11% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de BLLN.
Comment acheter des actions BLLN ?
Vous pouvez acheter des actions Billiontoone, Inc. au cours actuel de 102.11. Les ordres sont généralement placés à proximité de 102.11 ou de 102.41, le 149 et le 6.35% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de BLLN sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action BLLN ?
Investir dans Billiontoone, Inc. implique de prendre en compte la fourchette annuelle 88.00 - 138.70 et le prix actuel 102.11. Beaucoup comparent -20.23% et 2.11% avant de passer des ordres à 102.11 ou 102.41. Consultez le graphique du cours de BLLN en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Billiontoone, Inc. ?
Le cours le plus élevé de Billiontoone, Inc. l'année dernière était 138.70. Au cours de 88.00 - 138.70, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 97.44 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Billiontoone, Inc. sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Billiontoone, Inc. ?
Le cours le plus bas de Billiontoone, Inc. (BLLN) sur l'année a été 88.00. Sa comparaison avec 102.11 et 88.00 - 138.70 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de BLLN sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action BLLN a-t-elle été divisée ?
Billiontoone, Inc. a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 97.44 et 2.11% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 97.44
- Ouverture
- 96.01
- Bid
- 102.11
- Ask
- 102.41
- Plus Bas
- 95.10
- Plus Haut
- 103.74
- Volume
- 149
- Changement quotidien
- 4.79%
- Changement Mensuel
- -20.23%
- Changement à 6 Mois
- 2.11%
- Changement Annuel
- 2.11%
