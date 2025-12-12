- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
BLLN: Billiontoone, Inc.
Der Wechselkurs von BLLN hat sich für heute um 1.92% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 95.10 bis zu einem Hoch von 103.74 gehandelt.
Verfolgen Sie die Billiontoone, Inc.-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von BLLN heute?
Die Aktie von Billiontoone, Inc. (BLLN) notiert heute bei 99.31. Sie wird innerhalb einer Spanne von 95.10 - 103.74 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 97.44 und das Handelsvolumen erreichte 120. Das Live-Chart von BLLN zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie BLLN Dividenden?
Billiontoone, Inc. wird derzeit mit 99.31 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -0.69% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von BLLN zu verfolgen.
Wie kaufe ich BLLN-Aktien?
Sie können Aktien von Billiontoone, Inc. (BLLN) zum aktuellen Kurs von 99.31 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 99.31 oder 99.61 platziert, während 120 und 3.44% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von BLLN auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in BLLN-Aktien?
Bei einer Investition in Billiontoone, Inc. müssen die jährliche Spanne 88.00 - 138.70 und der aktuelle Kurs 99.31 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -22.41% und -0.69%, bevor sie Orders zu 99.31 oder 99.61 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von BLLN.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Billiontoone, Inc.?
Der höchste Kurs von Billiontoone, Inc. (BLLN) im vergangenen Jahr lag bei 138.70. Innerhalb von 88.00 - 138.70 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 97.44 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Billiontoone, Inc. mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Billiontoone, Inc.?
Der niedrigste Kurs von Billiontoone, Inc. (BLLN) im Laufe des Jahres betrug 88.00. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 99.31 und der Spanne 88.00 - 138.70 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von BLLN live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von BLLN statt?
Billiontoone, Inc. hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 97.44 und -0.69% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 97.44
- Eröffnung
- 96.01
- Bid
- 99.31
- Ask
- 99.61
- Tief
- 95.10
- Hoch
- 103.74
- Volumen
- 120
- Tagesänderung
- 1.92%
- Monatsänderung
- -22.41%
- 6-Monatsänderung
- -0.69%
- Jahresänderung
- -0.69%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 413
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 549
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh