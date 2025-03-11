Dövizler / BDCZ
BDCZ: ETRACS MarketVector Business Development Companies Liquid Index
17.7101 USD 0.0527 (0.30%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
BDCZ fiyatı bugün -0.30% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 17.6801 ve Yüksek fiyatı olarak 17.8255 aralığında işlem gördü.
ETRACS MarketVector Business Development Companies Liquid Index hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Günlük aralık
17.6801 17.8255
Yıllık aralık
16.3600 20.4000
- Önceki kapanış
- 17.7628
- Açılış
- 17.8255
- Satış
- 17.7101
- Alış
- 17.7131
- Düşük
- 17.6801
- Yüksek
- 17.8255
- Hacim
- 4
- Günlük değişim
- -0.30%
- Aylık değişim
- -2.58%
- 6 aylık değişim
- -6.49%
- Yıllık değişim
- -6.64%
21 Eylül, Pazar