BDCZ: ETRACS MarketVector Business Development Companies Liquid Index
17.6401 USD 0.1099 (0.62%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de BDCZ de hoy ha cambiado un -0.62%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 17.5706, mientras que el máximo ha alcanzado 17.7150.
Siga la dinámica de la pareja de divisas ETRACS MarketVector Business Development Companies Liquid Index. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
BDCZ News
Rango diario
17.5706 17.7150
Rango anual
16.3600 20.4000
- Cierres anteriores
- 17.7500
- Open
- 17.7150
- Bid
- 17.6401
- Ask
- 17.6431
- Low
- 17.5706
- High
- 17.7150
- Volumen
- 5
- Cambio diario
- -0.62%
- Cambio mensual
- -2.97%
- Cambio a 6 meses
- -6.86%
- Cambio anual
- -7.01%
