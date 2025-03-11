CotizacionesSecciones
BDCZ: ETRACS MarketVector Business Development Companies Liquid Index

17.6401 USD 0.1099 (0.62%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de BDCZ de hoy ha cambiado un -0.62%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 17.5706, mientras que el máximo ha alcanzado 17.7150.

Siga la dinámica de la pareja de divisas ETRACS MarketVector Business Development Companies Liquid Index. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
17.5706 17.7150
Rango anual
16.3600 20.4000
Cierres anteriores
17.7500
Open
17.7150
Bid
17.6401
Ask
17.6431
Low
17.5706
High
17.7150
Volumen
5
Cambio diario
-0.62%
Cambio mensual
-2.97%
Cambio a 6 meses
-6.86%
Cambio anual
-7.01%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B