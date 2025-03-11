Valute / BDCZ
BDCZ: ETRACS MarketVector Business Development Companies Liquid Index
17.7101 USD 0.0527 (0.30%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio BDCZ ha avuto una variazione del -0.30% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 17.6801 e ad un massimo di 17.8255.
Segui le dinamiche di ETRACS MarketVector Business Development Companies Liquid Index. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
17.6801 17.8255
Intervallo Annuale
16.3600 20.4000
- Chiusura Precedente
- 17.7628
- Apertura
- 17.8255
- Bid
- 17.7101
- Ask
- 17.7131
- Minimo
- 17.6801
- Massimo
- 17.8255
- Volume
- 4
- Variazione giornaliera
- -0.30%
- Variazione Mensile
- -2.58%
- Variazione Semestrale
- -6.49%
- Variazione Annuale
- -6.64%
20 settembre, sabato