BDCZ: ETRACS MarketVector Business Development Companies Liquid Index

17.7101 USD 0.0527 (0.30%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio BDCZ ha avuto una variazione del -0.30% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 17.6801 e ad un massimo di 17.8255.

Segui le dinamiche di ETRACS MarketVector Business Development Companies Liquid Index. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
17.6801 17.8255
Intervallo Annuale
16.3600 20.4000
Chiusura Precedente
17.7628
Apertura
17.8255
Bid
17.7101
Ask
17.7131
Minimo
17.6801
Massimo
17.8255
Volume
4
Variazione giornaliera
-0.30%
Variazione Mensile
-2.58%
Variazione Semestrale
-6.49%
Variazione Annuale
-6.64%
20 settembre, sabato