BDCZ: ETRACS MarketVector Business Development Companies Liquid Index
17.7101 USD 0.0527 (0.30%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de BDCZ a changé de -0.30% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 17.6801 et à un maximum de 17.8255.
Suivez la dynamique ETRACS MarketVector Business Development Companies Liquid Index. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Range quotidien
17.6801 17.8255
Range Annuel
16.3600 20.4000
- Clôture Précédente
- 17.7628
- Ouverture
- 17.8255
- Bid
- 17.7101
- Ask
- 17.7131
- Plus Bas
- 17.6801
- Plus Haut
- 17.8255
- Volume
- 4
- Changement quotidien
- -0.30%
- Changement Mensuel
- -2.58%
- Changement à 6 Mois
- -6.49%
- Changement Annuel
- -6.64%
20 septembre, samedi