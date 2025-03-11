Moedas / BDCZ
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
BDCZ: ETRACS MarketVector Business Development Companies Liquid Index
17.8300 USD 0.1899 (1.08%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do BDCZ para hoje mudou para 1.08%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 17.8300 e o mais alto foi 17.8300.
Veja a dinâmica do par de moedas ETRACS MarketVector Business Development Companies Liquid Index. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BDCZ Notícias
- Blackstone Secured Lending’s NAV, Valuation, And Dividend Versus 11 BDC Peers – Part 2
- Key Takeaways From Equity Earnings Calls: Q2 2025
- Blackstone Secured Lending’s NAV, Valuation, And Dividend Versus 11 BDC Peers – Part 1
- Keeping Cool In Volatile Markets: The Upside Of Defensive Equity Strategies
- A Dynamic Market Creates New Sectoral Diversification Opportunities
- Support For Stocks Builds Despite Mixed Data
- U.S. Investor Risk Aversion Returns, Expectations Of Losses Deepen In August
- Retail Investors Boost U.S. Equity Buying, Institutions Slow Stock Selling In July
- Financials Start Q2 ’25 Earnings With Bang; Expect Another Solid S&P 500 Earnings Quarter
- U.S. Investor Risk Appetite Returns In July, Yet Bearish Stock Outlook Persists
- Weekly Commentary: Back For A Second Attempt
- Golub Capital BDC’s NAV, Valuation, And Dividend Versus 11 BDC Peers – Part 2 (GBDC)
- Who Will Benefit From Deregulation?
- Midyear Equity Outlook: Staying Selective Amid Volatility
- Mid-Year Perspectives 2025: Cutting Through The Noise
- Golub Capital BDC’s NAV, Valuation, And Dividend Versus 11 BDC Peers – Part 1
- 3 Areas Of Focus As U.S. Earnings Strength Continues
- Where To Look For Opportunities As America Remakes Its Economy
- Institutional, Retail Investors Shed $27B In US Stocks In Early April Sell-Off
- Golub Capital BDC's NAV, Valuation And Dividend Vs. 11 BDC Peers - Part 2 (NASDAQ:GBDC)
- Long-Term S&P 500 Earnings Trends Along With Market Returns
- Golub Capital BDC's NAV, Valuation And Dividend Vs. 11 Peers - Part 1 (NASDAQ:GBDC)
- Rebalancing Act: Rethinking Growth Vs. Value
- From AI To Infrastructure: The 10 Investment Themes Defining The Next 5 Years
Faixa diária
17.8300 17.8300
Faixa anual
16.3600 20.4000
- Fechamento anterior
- 17.6401
- Open
- 17.8300
- Bid
- 17.8300
- Ask
- 17.8330
- Low
- 17.8300
- High
- 17.8300
- Volume
- 1
- Mudança diária
- 1.08%
- Mudança mensal
- -1.93%
- Mudança de 6 meses
- -5.86%
- Mudança anual
- -6.01%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh