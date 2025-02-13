货币 / BDCZ
BDCZ: ETRACS MarketVector Business Development Companies Liquid Index
17.6401 USD 0.1099 (0.62%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日BDCZ汇率已更改-0.62%。当日，交易品种以低点17.5706和高点17.7150进行交易。
关注ETRACS MarketVector Business Development Companies Liquid Index动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BDCZ新闻
- Key Takeaways From Equity Earnings Calls: Q2 2025
- Blackstone Secured Lending’s NAV, Valuation, And Dividend Versus 11 BDC Peers – Part 1
- Keeping Cool In Volatile Markets: The Upside Of Defensive Equity Strategies
- A Dynamic Market Creates New Sectoral Diversification Opportunities
- Support For Stocks Builds Despite Mixed Data
- U.S. Investor Risk Aversion Returns, Expectations Of Losses Deepen In August
- Retail Investors Boost U.S. Equity Buying, Institutions Slow Stock Selling In July
- Financials Start Q2 ’25 Earnings With Bang; Expect Another Solid S&P 500 Earnings Quarter
- U.S. Investor Risk Appetite Returns In July, Yet Bearish Stock Outlook Persists
- Weekly Commentary: Back For A Second Attempt
- Golub Capital BDC’s NAV, Valuation, And Dividend Versus 11 BDC Peers – Part 2 (GBDC)
- Who Will Benefit From Deregulation?
- Midyear Equity Outlook: Staying Selective Amid Volatility
- Mid-Year Perspectives 2025: Cutting Through The Noise
- Golub Capital BDC’s NAV, Valuation, And Dividend Versus 11 BDC Peers – Part 1
- 3 Areas Of Focus As U.S. Earnings Strength Continues
- Where To Look For Opportunities As America Remakes Its Economy
- Institutional, Retail Investors Shed $27B In US Stocks In Early April Sell-Off
- Golub Capital BDC's NAV, Valuation And Dividend Vs. 11 BDC Peers - Part 2 (NASDAQ:GBDC)
- Long-Term S&P 500 Earnings Trends Along With Market Returns
- Golub Capital BDC's NAV, Valuation And Dividend Vs. 11 Peers - Part 1 (NASDAQ:GBDC)
- Rebalancing Act: Rethinking Growth Vs. Value
- From AI To Infrastructure: The 10 Investment Themes Defining The Next 5 Years
- What Interest Rate Uncertainty Could Mean For Financial Services Stocks
日范围
17.5706 17.7150
年范围
16.3600 20.4000
- 前一天收盘价
- 17.7500
- 开盘价
- 17.7150
- 卖价
- 17.6401
- 买价
- 17.6431
- 最低价
- 17.5706
- 最高价
- 17.7150
- 交易量
- 5
- 日变化
- -0.62%
- 月变化
- -2.97%
- 6个月变化
- -6.86%
- 年变化
- -7.01%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值