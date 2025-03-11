Währungen / BDCZ
BDCZ: ETRACS MarketVector Business Development Companies Liquid Index
17.7628 USD 0.0672 (0.38%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BDCZ hat sich für heute um -0.38% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 17.7342 bis zu einem Hoch von 17.7628 gehandelt.
Verfolgen Sie die ETRACS MarketVector Business Development Companies Liquid Index-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
BDCZ News
Tagesspanne
17.7342 17.7628
Jahresspanne
16.3600 20.4000
- Vorheriger Schlusskurs
- 17.8300
- Eröffnung
- 17.7342
- Bid
- 17.7628
- Ask
- 17.7658
- Tief
- 17.7342
- Hoch
- 17.7628
- Volumen
- 2
- Tagesänderung
- -0.38%
- Monatsänderung
- -2.29%
- 6-Monatsänderung
- -6.22%
- Jahresänderung
- -6.36%
