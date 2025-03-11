KurseKategorien
BDCZ: ETRACS MarketVector Business Development Companies Liquid Index

17.7628 USD 0.0672 (0.38%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von BDCZ hat sich für heute um -0.38% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 17.7342 bis zu einem Hoch von 17.7628 gehandelt.

Verfolgen Sie die ETRACS MarketVector Business Development Companies Liquid Index-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
17.7342 17.7628
Jahresspanne
16.3600 20.4000
Vorheriger Schlusskurs
17.8300
Eröffnung
17.7342
Bid
17.7628
Ask
17.7658
Tief
17.7342
Hoch
17.7628
Volumen
2
Tagesänderung
-0.38%
Monatsänderung
-2.29%
6-Monatsänderung
-6.22%
Jahresänderung
-6.36%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K