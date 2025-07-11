Dövizler / BCE
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
BCE: BCE Inc
23.22 USD 0.11 (0.48%)
Sektör: İletişim hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
BCE fiyatı bugün 0.48% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 22.96 ve Yüksek fiyatı olarak 23.25 aralığında işlem gördü.
BCE Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BCE haberleri
- Implied Volatility Surging for BCE Stock Options
- Canadian Telco Turnaround: Drivers For A Potential Recovery
- Top Research Reports for Amazon.com, Salesforce & Abbott
- BCE stock rating upgraded by JPMorgan on Ziply acquisition and improved growth
- BCE Q2 Earnings Miss, Revenues Beat Estimates, Guidance Revised
- Compared to Estimates, BCE (BCE) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics
- BCE (BCE) Misses Q2 Earnings Estimates
- BCE Q2 2025 slides: revenue up 1.3%, Ziply acquisition reshapes growth strategy
- July Dividends, 1 Raise And 1 Cut
- Desjardins upgrades BCE stock rating to Buy on US expansion plans
- Sony's Q1 Earnings on the Horizon: What Investors Should Know
- Sempra Energy Set to Report Q2 Earnings: What's in the Offing?
- Insights Into BCE (BCE) Q2: Wall Street Projections for Key Metrics
- Wix to Announce Q2 Earnings: Key Insights Ahead of the Release
- CDW Set to Report Q2 Earnings: Is a Beat in the Cards?
- Telus (TU) Q2 Earnings and Revenues Miss Estimates
- Lumen (LUMN) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- BCE (BCE) Expected to Beat Earnings Estimates: What to Know Ahead of Q2 Release
- Bell Canada and Cohere strike AI partnership to bolster domestic data sovereignty
- Rogers Communication (RCI) Q2 Earnings Surpass Estimates
- How to Boost Your Portfolio with Top Utilities Stocks Set to Beat Earnings
- Rogers Communications: A Look At The High-Yield Bonds (TSX:RCI.B:CA)
- Barclays favors Rogers in struggling Canadian telecom sector
- ClearBridge Canadian Equity Strategy Q2 2025 Commentary
Günlük aralık
22.96 23.25
Yıllık aralık
20.28 34.94
- Önceki kapanış
- 23.11
- Açılış
- 23.17
- Satış
- 23.22
- Alış
- 23.52
- Düşük
- 22.96
- Yüksek
- 23.25
- Hacim
- 3.619 K
- Günlük değişim
- 0.48%
- Aylık değişim
- -6.41%
- 6 aylık değişim
- 0.74%
- Yıllık değişim
- -33.28%
21 Eylül, Pazar