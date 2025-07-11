КотировкиРазделы
BCE: BCE Inc

23.43 USD 0.27 (1.14%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс BCE за сегодня изменился на -1.14%. При этом минимальная цена на торгах достигала 23.27, а максимальная — 23.78.

Дневной диапазон
23.27 23.78
Годовой диапазон
20.28 34.94
Предыдущее закрытие
23.70
Open
23.69
Bid
23.43
Ask
23.73
Low
23.27
High
23.78
Объем
2.238 K
Дневное изменение
-1.14%
Месячное изменение
-5.56%
6-месячное изменение
1.65%
Годовое изменение
-32.67%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.