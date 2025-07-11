Валюты / BCE
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
BCE: BCE Inc
23.43 USD 0.27 (1.14%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BCE за сегодня изменился на -1.14%. При этом минимальная цена на торгах достигала 23.27, а максимальная — 23.78.
Следите за динамикой BCE Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости BCE
- Implied Volatility Surging for BCE Stock Options
- Canadian Telco Turnaround: Drivers For A Potential Recovery
- Top Research Reports for Amazon.com, Salesforce & Abbott
- BCE stock rating upgraded by JPMorgan on Ziply acquisition and improved growth
- BCE Q2 Earnings Miss, Revenues Beat Estimates, Guidance Revised
- Compared to Estimates, BCE (BCE) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics
- BCE (BCE) Misses Q2 Earnings Estimates
- BCE Q2 2025 slides: revenue up 1.3%, Ziply acquisition reshapes growth strategy
- July Dividends, 1 Raise And 1 Cut
- Desjardins upgrades BCE stock rating to Buy on US expansion plans
- Sony's Q1 Earnings on the Horizon: What Investors Should Know
- Sempra Energy Set to Report Q2 Earnings: What's in the Offing?
- Insights Into BCE (BCE) Q2: Wall Street Projections for Key Metrics
- Wix to Announce Q2 Earnings: Key Insights Ahead of the Release
- CDW Set to Report Q2 Earnings: Is a Beat in the Cards?
- Telus (TU) Q2 Earnings and Revenues Miss Estimates
- Lumen (LUMN) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- BCE (BCE) Expected to Beat Earnings Estimates: What to Know Ahead of Q2 Release
- Bell Canada and Cohere strike AI partnership to bolster domestic data sovereignty
- Rogers Communication (RCI) Q2 Earnings Surpass Estimates
- How to Boost Your Portfolio with Top Utilities Stocks Set to Beat Earnings
- Rogers Communications: A Look At The High-Yield Bonds (TSX:RCI.B:CA)
- Barclays favors Rogers in struggling Canadian telecom sector
- ClearBridge Canadian Equity Strategy Q2 2025 Commentary
Дневной диапазон
23.27 23.78
Годовой диапазон
20.28 34.94
- Предыдущее закрытие
- 23.70
- Open
- 23.69
- Bid
- 23.43
- Ask
- 23.73
- Low
- 23.27
- High
- 23.78
- Объем
- 2.238 K
- Дневное изменение
- -1.14%
- Месячное изменение
- -5.56%
- 6-месячное изменение
- 1.65%
- Годовое изменение
- -32.67%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.