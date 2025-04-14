Dövizler / BBHY
BBHY: JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF
47.02 USD 0.02 (0.04%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
BBHY fiyatı bugün 0.04% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 46.97 ve Yüksek fiyatı olarak 47.04 aralığında işlem gördü.
JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
BBHY haberleri
Günlük aralık
46.97 47.04
Yıllık aralık
43.49 47.10
- Önceki kapanış
- 47.00
- Açılış
- 47.00
- Satış
- 47.02
- Alış
- 47.32
- Düşük
- 46.97
- Yüksek
- 47.04
- Hacim
- 211
- Günlük değişim
- 0.04%
- Aylık değişim
- 1.47%
- 6 aylık değişim
- 3.00%
- Yıllık değişim
- -0.13%
21 Eylül, Pazar