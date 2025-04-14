QuotazioniSezioni
BBHY: JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF

47.02 USD 0.02 (0.04%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio BBHY ha avuto una variazione del 0.04% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 46.97 e ad un massimo di 47.04.

Segui le dinamiche di JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Intervallo Giornaliero
46.97 47.04
Intervallo Annuale
43.49 47.10
Chiusura Precedente
47.00
Apertura
47.00
Bid
47.02
Ask
47.32
Minimo
46.97
Massimo
47.04
Volume
211
Variazione giornaliera
0.04%
Variazione Mensile
1.47%
Variazione Semestrale
3.00%
Variazione Annuale
-0.13%
21 settembre, domenica