BBHY: JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF
47.02 USD 0.02 (0.04%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio BBHY ha avuto una variazione del 0.04% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 46.97 e ad un massimo di 47.04.
Segui le dinamiche di JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
46.97 47.04
Intervallo Annuale
43.49 47.10
- Chiusura Precedente
- 47.00
- Apertura
- 47.00
- Bid
- 47.02
- Ask
- 47.32
- Minimo
- 46.97
- Massimo
- 47.04
- Volume
- 211
- Variazione giornaliera
- 0.04%
- Variazione Mensile
- 1.47%
- Variazione Semestrale
- 3.00%
- Variazione Annuale
- -0.13%
21 settembre, domenica