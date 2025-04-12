Währungen / BBHY
BBHY: JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF
47.02 USD 0.02 (0.04%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BBHY hat sich für heute um 0.04% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 46.97 bis zu einem Hoch von 47.04 gehandelt.
Verfolgen Sie die JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
46.97 47.04
Jahresspanne
43.49 47.10
- Vorheriger Schlusskurs
- 47.00
- Eröffnung
- 47.00
- Bid
- 47.02
- Ask
- 47.32
- Tief
- 46.97
- Hoch
- 47.04
- Volumen
- 211
- Tagesänderung
- 0.04%
- Monatsänderung
- 1.47%
- 6-Monatsänderung
- 3.00%
- Jahresänderung
- -0.13%
