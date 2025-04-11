货币 / BBHY
BBHY: JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF
46.90 USD 0.06 (0.13%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日BBHY汇率已更改-0.13%。当日，交易品种以低点46.84和高点46.99进行交易。
关注JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
46.84 46.99
年范围
43.49 47.10
- 前一天收盘价
- 46.96
- 开盘价
- 46.96
- 卖价
- 46.90
- 买价
- 47.20
- 最低价
- 46.84
- 最高价
- 46.99
- 交易量
- 134
- 日变化
- -0.13%
- 月变化
- 1.21%
- 6个月变化
- 2.74%
- 年变化
- -0.38%
