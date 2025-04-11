Валюты / BBHY
BBHY: JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF
46.96 USD 0.03 (0.06%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BBHY за сегодня изменился на -0.06%. При этом минимальная цена на торгах достигала 46.94, а максимальная — 46.99.
Следите за динамикой JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости BBHY
Дневной диапазон
46.94 46.99
Годовой диапазон
43.49 47.10
- Предыдущее закрытие
- 46.99
- Open
- 46.99
- Bid
- 46.96
- Ask
- 47.26
- Low
- 46.94
- High
- 46.99
- Объем
- 81
- Дневное изменение
- -0.06%
- Месячное изменение
- 1.34%
- 6-месячное изменение
- 2.87%
- Годовое изменение
- -0.25%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.