BBH: VanEck Biotech ETF

167.79 USD 0.56 (0.33%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

BBH fiyatı bugün 0.33% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 167.35 ve Yüksek fiyatı olarak 167.92 aralığında işlem gördü.

VanEck Biotech ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
167.35 167.92
Yıllık aralık
135.38 178.95
Önceki kapanış
167.23
Açılış
167.35
Satış
167.79
Alış
168.09
Düşük
167.35
Yüksek
167.92
Hacim
19
Günlük değişim
0.33%
Aylık değişim
1.23%
6 aylık değişim
6.64%
Yıllık değişim
-5.35%
21 Eylül, Pazar