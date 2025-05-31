Devises / BBH
BBH: VanEck Biotech ETF
167.79 USD 0.56 (0.33%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de BBH a changé de 0.33% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 167.35 et à un maximum de 167.92.
Suivez la dynamique VanEck Biotech ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Range quotidien
167.35 167.92
Range Annuel
135.38 178.95
- Clôture Précédente
- 167.23
- Ouverture
- 167.35
- Bid
- 167.79
- Ask
- 168.09
- Plus Bas
- 167.35
- Plus Haut
- 167.92
- Volume
- 19
- Changement quotidien
- 0.33%
- Changement Mensuel
- 1.23%
- Changement à 6 Mois
- 6.64%
- Changement Annuel
- -5.35%
20 septembre, samedi