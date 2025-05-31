CotationsSections
Devises / BBH
Retour à Actions

BBH: VanEck Biotech ETF

167.79 USD 0.56 (0.33%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de BBH a changé de 0.33% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 167.35 et à un maximum de 167.92.

Suivez la dynamique VanEck Biotech ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BBH Nouvelles

Range quotidien
167.35 167.92
Range Annuel
135.38 178.95
Clôture Précédente
167.23
Ouverture
167.35
Bid
167.79
Ask
168.09
Plus Bas
167.35
Plus Haut
167.92
Volume
19
Changement quotidien
0.33%
Changement Mensuel
1.23%
Changement à 6 Mois
6.64%
Changement Annuel
-5.35%
20 septembre, samedi