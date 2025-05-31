통화 / BBH
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
BBH: VanEck Biotech ETF
167.79 USD 0.56 (0.33%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
BBH 환율이 오늘 0.33%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 167.35이고 고가는 167.92이었습니다.
VanEck Biotech ETF 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BBH News
- How New Treatments And U.S. Policy Changes Are Driving Healthcare Stocks
- 벨뷰 헬스케어 트러스트, 자사주 매입 승인 요청
- Bellevue Healthcare Trust seeks shareholder approval for share buybacks
- Earnings Offer Evidence That U.S. Stocks Can Keep On Keepin' On
- Harnessing Nature's Wisdom: Gene-Editing Therapy For Cardiovascular Disease
- Can Stocks Defy September's Bad Reputation For Markets?
- Key Takeaways From Equity Earnings Calls: Q2 2025
- BBH Vs. IBB: How To Prepare For The Next Biotech Growth Cycle With BBH (NASDAQ:IBB)
- Should You Invest in the VanEck Biotech ETF (BBH)?
- Mega-Cap Crowding Steers Managers To Japan, Europe
- U.S. Investor Risk Aversion Returns, Expectations Of Losses Deepen In August
- Bellevue Healthcare Trust shareholders approve share buyback plan
- Retail Investors Boost U.S. Equity Buying, Institutions Slow Stock Selling In July
- 4 Calls For Trump’s Pharmaceutical Tariffs
- Bellevue Healthcare Trust shareholders approve share buyback authority
- There And Back Again - A 2025 Market Story
- 2025 Midyear Outlook - Hope Is Not A Strategy
- QuotedData to host pharmaceutical and biotech investment panel
- Bellevue Healthcare Trust seeks shareholder approval for share buybacks
- Who Will Benefit From Deregulation?
- Bellevue Healthcare Trust shareholders approve share buyback plan
- Midyear Macro Outlook: A New Dawn Of Uncertainty
- The HealthCare Sector: A Look At Sector Earnings Trends
- 3 Areas Of Focus As U.S. Earnings Strength Continues
일일 변동 비율
167.35 167.92
년간 변동
135.38 178.95
- 이전 종가
- 167.23
- 시가
- 167.35
- Bid
- 167.79
- Ask
- 168.09
- 저가
- 167.35
- 고가
- 167.92
- 볼륨
- 19
- 일일 변동
- 0.33%
- 월 변동
- 1.23%
- 6개월 변동
- 6.64%
- 년간 변동율
- -5.35%
20 9월, 토요일