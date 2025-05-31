KurseKategorien
Währungen / BBH
Zurück zum Aktien

BBH: VanEck Biotech ETF

167.65 USD 0.42 (0.25%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von BBH hat sich für heute um 0.25% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 167.35 bis zu einem Hoch von 167.92 gehandelt.

Verfolgen Sie die VanEck Biotech ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BBH News

Tagesspanne
167.35 167.92
Jahresspanne
135.38 178.95
Vorheriger Schlusskurs
167.23
Eröffnung
167.35
Bid
167.65
Ask
167.95
Tief
167.35
Hoch
167.92
Volumen
15
Tagesänderung
0.25%
Monatsänderung
1.15%
6-Monatsänderung
6.55%
Jahresänderung
-5.43%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
266.4 K
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
98.7 K
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
-225.1 K
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
17.8 K
Erw
Vorh
25.5 K