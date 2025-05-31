Währungen / BBH
BBH: VanEck Biotech ETF
167.65 USD 0.42 (0.25%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BBH hat sich für heute um 0.25% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 167.35 bis zu einem Hoch von 167.92 gehandelt.
Verfolgen Sie die VanEck Biotech ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
BBH News
- How New Treatments And U.S. Policy Changes Are Driving Healthcare Stocks
- Bellevue Healthcare Trust bittet Aktionäre um Zustimmung für weitere Aktienrückkäufe
- Bellevue Healthcare Trust seeks shareholder approval for share buybacks
- Earnings Offer Evidence That U.S. Stocks Can Keep On Keepin' On
- Harnessing Nature's Wisdom: Gene-Editing Therapy For Cardiovascular Disease
- Can Stocks Defy September's Bad Reputation For Markets?
- Key Takeaways From Equity Earnings Calls: Q2 2025
- BBH Vs. IBB: How To Prepare For The Next Biotech Growth Cycle With BBH (NASDAQ:IBB)
- Should You Invest in the VanEck Biotech ETF (BBH)?
- Mega-Cap Crowding Steers Managers To Japan, Europe
- U.S. Investor Risk Aversion Returns, Expectations Of Losses Deepen In August
- Bellevue Healthcare Trust shareholders approve share buyback plan
- Retail Investors Boost U.S. Equity Buying, Institutions Slow Stock Selling In July
- 4 Calls For Trump’s Pharmaceutical Tariffs
- Bellevue Healthcare Trust shareholders approve share buyback authority
- There And Back Again - A 2025 Market Story
- 2025 Midyear Outlook - Hope Is Not A Strategy
- QuotedData to host pharmaceutical and biotech investment panel
- Bellevue Healthcare Trust seeks shareholder approval for share buybacks
- Who Will Benefit From Deregulation?
- Bellevue Healthcare Trust shareholders approve share buyback plan
- Midyear Macro Outlook: A New Dawn Of Uncertainty
- The HealthCare Sector: A Look At Sector Earnings Trends
- 3 Areas Of Focus As U.S. Earnings Strength Continues
Tagesspanne
167.35 167.92
Jahresspanne
135.38 178.95
- Vorheriger Schlusskurs
- 167.23
- Eröffnung
- 167.35
- Bid
- 167.65
- Ask
- 167.95
- Tief
- 167.35
- Hoch
- 167.92
- Volumen
- 15
- Tagesänderung
- 0.25%
- Monatsänderung
- 1.15%
- 6-Monatsänderung
- 6.55%
- Jahresänderung
- -5.43%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K