BBH: VanEck Biotech ETF
167.23 USD 1.30 (0.78%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
BBHの今日の為替レートは、0.78%変化しました。日中、通貨は1あたり166.78の安値と167.23の高値で取引されました。
VanEck Biotech ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
BBH News
- How New Treatments And U.S. Policy Changes Are Driving Healthcare Stocks
- ベルビュー・ヘルスケア・トラスト、自社株買い戻しの株主承認を求める
- Bellevue Healthcare Trust seeks shareholder approval for share buybacks
- Earnings Offer Evidence That U.S. Stocks Can Keep On Keepin' On
- Harnessing Nature's Wisdom: Gene-Editing Therapy For Cardiovascular Disease
- Can Stocks Defy September's Bad Reputation For Markets?
- Key Takeaways From Equity Earnings Calls: Q2 2025
- BBH Vs. IBB: How To Prepare For The Next Biotech Growth Cycle With BBH (NASDAQ:IBB)
- Should You Invest in the VanEck Biotech ETF (BBH)?
- Mega-Cap Crowding Steers Managers To Japan, Europe
- U.S. Investor Risk Aversion Returns, Expectations Of Losses Deepen In August
- Bellevue Healthcare Trust shareholders approve share buyback plan
- Retail Investors Boost U.S. Equity Buying, Institutions Slow Stock Selling In July
- 4 Calls For Trump’s Pharmaceutical Tariffs
- Bellevue Healthcare Trust shareholders approve share buyback authority
- There And Back Again - A 2025 Market Story
- 2025 Midyear Outlook - Hope Is Not A Strategy
- QuotedData to host pharmaceutical and biotech investment panel
- Bellevue Healthcare Trust seeks shareholder approval for share buybacks
- Who Will Benefit From Deregulation?
- Bellevue Healthcare Trust shareholders approve share buyback plan
- Midyear Macro Outlook: A New Dawn Of Uncertainty
- The HealthCare Sector: A Look At Sector Earnings Trends
- 3 Areas Of Focus As U.S. Earnings Strength Continues
1日のレンジ
166.78 167.23
1年のレンジ
135.38 178.95
- 以前の終値
- 165.93
- 始値
- 166.78
- 買値
- 167.23
- 買値
- 167.53
- 安値
- 166.78
- 高値
- 167.23
- 出来高
- 3
- 1日の変化
- 0.78%
- 1ヶ月の変化
- 0.89%
- 6ヶ月の変化
- 6.29%
- 1年の変化
- -5.67%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K