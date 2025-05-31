クォートセクション
通貨 / BBH
BBH: VanEck Biotech ETF

167.23 USD 1.30 (0.78%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

BBHの今日の為替レートは、0.78%変化しました。日中、通貨は1あたり166.78の安値と167.23の高値で取引されました。

VanEck Biotech ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
166.78 167.23
1年のレンジ
135.38 178.95
以前の終値
165.93
始値
166.78
買値
167.23
買値
167.53
安値
166.78
高値
167.23
出来高
3
1日の変化
0.78%
1ヶ月の変化
0.89%
6ヶ月の変化
6.29%
1年の変化
-5.67%
