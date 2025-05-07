FiyatlarBölümler
BANR
BANR: Banner Corporation

67.13 USD 0.63 (0.93%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

BANR fiyatı bugün -0.93% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 66.49 ve Yüksek fiyatı olarak 67.74 aralığında işlem gördü.

Banner Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
66.49 67.74
Yıllık aralık
54.01 78.05
Önceki kapanış
67.76
Açılış
67.74
Satış
67.13
Alış
67.43
Düşük
66.49
Yüksek
67.74
Hacim
506
Günlük değişim
-0.93%
Aylık değişim
1.40%
6 aylık değişim
5.01%
Yıllık değişim
12.75%
21 Eylül, Pazar