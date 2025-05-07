Dövizler / BANR
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
BANR: Banner Corporation
67.13 USD 0.63 (0.93%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
BANR fiyatı bugün -0.93% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 66.49 ve Yüksek fiyatı olarak 67.74 aralığında işlem gördü.
Banner Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BANR haberleri
- Banner Corp etik kurallarını davranış ve siyasi kaynak kullanımı konusunda netleştiriyor
- Banner Corp updates code of ethics with clarifications on conduct and political resource use
- Banner Stock: Upside Isn't Over, But It's Getting Close (NASDAQ:BANR)
- Do Options Traders Know Something About Banner Stock We Don't?
- BANR, DOCU, M: Three New AI Analyst Ratings - TipRanks.com
- Banner Corporation appoints fintech expert Millicent Tracey to board
- Jonathan Banner sells McDonald’s shares worth $310,000
- Banner Corp announces 5% stock repurchase program
- Banner stock price target raised to $72 from $65 at Raymond James
- Banner stock price target raised to $72 from $67 at DA Davidson
- Earnings call transcript: Banner Corp. Q2 2025 earnings beat expectations
- Banner (BANR) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Banner Corporation Q2 2025 presentation highlights loan growth, stable margins
- Banner Corp. posts mixed Q2 results, net interest margin steady
- Banner earnings beat by $0.05, revenue fell short of estimates
- ASML, Johnson & Johnson, Bank of America set to report earnings Wednesday
- National Vision stock rating upgraded to Overweight at Barclays on transformation efforts
- Banner Corporation Announces Second Quarter 2025 Conference Call and Webcast
- Banner Bank Earns 2025 ˜Great Place to Work’ Certification
- Banner Corp to Redeem $100M Subordinated Notes
- H.C. Wainwright maintains $3 target on Cognition Therapeutics stock
- Banner Corporation: The Upside Isn't Over Yet (NASDAQ:BANR)
- FDIC Rates Banner Bank ˜Outstanding’ in Recent Community Reinvestment Act Performance Evaluation
- New York Times subscribers jump on bundling strength, busy news cycle
Günlük aralık
66.49 67.74
Yıllık aralık
54.01 78.05
- Önceki kapanış
- 67.76
- Açılış
- 67.74
- Satış
- 67.13
- Alış
- 67.43
- Düşük
- 66.49
- Yüksek
- 67.74
- Hacim
- 506
- Günlük değişim
- -0.93%
- Aylık değişim
- 1.40%
- 6 aylık değişim
- 5.01%
- Yıllık değişim
- 12.75%
21 Eylül, Pazar