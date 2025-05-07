KurseKategorien
Währungen / BANR
Zurück zum Aktien

BANR: Banner Corporation

67.76 USD 2.31 (3.53%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von BANR hat sich für heute um 3.53% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 65.29 bis zu einem Hoch von 67.86 gehandelt.

Verfolgen Sie die Banner Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BANR News

Tagesspanne
65.29 67.86
Jahresspanne
54.01 78.05
Vorheriger Schlusskurs
65.45
Eröffnung
65.74
Bid
67.76
Ask
68.06
Tief
65.29
Hoch
67.86
Volumen
449
Tagesänderung
3.53%
Monatsänderung
2.36%
6-Monatsänderung
5.99%
Jahresänderung
13.81%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K