BANR: Banner Corporation
67.76 USD 2.31 (3.53%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BANR hat sich für heute um 3.53% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 65.29 bis zu einem Hoch von 67.86 gehandelt.
Verfolgen Sie die Banner Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BANR News
- Banner Corp. präzisiert Ethikkodex zu Verhalten und Einsatz politischer Ressourcen
- Banner Corp updates code of ethics with clarifications on conduct and political resource use
- Banner Stock: Upside Isn't Over, But It's Getting Close (NASDAQ:BANR)
- Do Options Traders Know Something About Banner Stock We Don't?
- BANR, DOCU, M: Three New AI Analyst Ratings - TipRanks.com
- Banner Corporation appoints fintech expert Millicent Tracey to board
- Jonathan Banner sells McDonald’s shares worth $310,000
- Banner Corp announces 5% stock repurchase program
- Banner stock price target raised to $72 from $65 at Raymond James
- Banner stock price target raised to $72 from $67 at DA Davidson
- Earnings call transcript: Banner Corp. Q2 2025 earnings beat expectations
- Banner (BANR) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Banner Corporation Q2 2025 presentation highlights loan growth, stable margins
- Banner Corp. posts mixed Q2 results, net interest margin steady
- Banner earnings beat by $0.05, revenue fell short of estimates
- ASML, Johnson & Johnson, Bank of America set to report earnings Wednesday
- National Vision stock rating upgraded to Overweight at Barclays on transformation efforts
- Banner Corporation Announces Second Quarter 2025 Conference Call and Webcast
- Banner Bank Earns 2025 ˜Great Place to Work’ Certification
- Banner Corp to Redeem $100M Subordinated Notes
- H.C. Wainwright maintains $3 target on Cognition Therapeutics stock
- Banner Corporation: The Upside Isn't Over Yet (NASDAQ:BANR)
- FDIC Rates Banner Bank ˜Outstanding’ in Recent Community Reinvestment Act Performance Evaluation
- New York Times subscribers jump on bundling strength, busy news cycle
Tagesspanne
65.29 67.86
Jahresspanne
54.01 78.05
- Vorheriger Schlusskurs
- 65.45
- Eröffnung
- 65.74
- Bid
- 67.76
- Ask
- 68.06
- Tief
- 65.29
- Hoch
- 67.86
- Volumen
- 449
- Tagesänderung
- 3.53%
- Monatsänderung
- 2.36%
- 6-Monatsänderung
- 5.99%
- Jahresänderung
- 13.81%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K