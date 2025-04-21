Валюты / BANR
BANR: Banner Corporation
64.79 USD 0.64 (0.98%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BANR за сегодня изменился на -0.98%. При этом минимальная цена на торгах достигала 63.95, а максимальная — 65.15.
Следите за динамикой Banner Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости BANR
- Banner Stock: Upside Isn't Over, But It's Getting Close (NASDAQ:BANR)
- Do Options Traders Know Something About Banner Stock We Don't?
- BANR, DOCU, M: Three New AI Analyst Ratings - TipRanks.com
- Banner Corporation appoints fintech expert Millicent Tracey to board
- Jonathan Banner sells McDonald’s shares worth $310,000
- Banner Corp announces 5% stock repurchase program
- Banner stock price target raised to $72 from $65 at Raymond James
- Banner stock price target raised to $72 from $67 at DA Davidson
- Earnings call transcript: Banner Corp. Q2 2025 earnings beat expectations
- Banner (BANR) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Banner Corporation Q2 2025 presentation highlights loan growth, stable margins
- Banner Corp. posts mixed Q2 results, net interest margin steady
- Banner earnings beat by $0.05, revenue fell short of estimates
- ASML, Johnson & Johnson, Bank of America set to report earnings Wednesday
- National Vision stock rating upgraded to Overweight at Barclays on transformation efforts
- Banner Corporation Announces Second Quarter 2025 Conference Call and Webcast
- Banner Bank Earns 2025 ˜Great Place to Work’ Certification
- Banner Corp to Redeem $100M Subordinated Notes
- H.C. Wainwright maintains $3 target on Cognition Therapeutics stock
- Banner Corporation: The Upside Isn't Over Yet (NASDAQ:BANR)
- FDIC Rates Banner Bank ˜Outstanding’ in Recent Community Reinvestment Act Performance Evaluation
- New York Times subscribers jump on bundling strength, busy news cycle
- China’ Xi to visit Russia May 7-10, Kremlin says
- This Norwegian Cruise Line Analyst Turns Bullish; Here Are Top 5 Upgrades For Monday - F N B (NYSE:FNB), Banner (NASDAQ:BANR)
Дневной диапазон
63.95 65.15
Годовой диапазон
54.01 78.05
- Предыдущее закрытие
- 65.43
- Open
- 65.15
- Bid
- 64.79
- Ask
- 65.09
- Low
- 63.95
- High
- 65.15
- Объем
- 500
- Дневное изменение
- -0.98%
- Месячное изменение
- -2.13%
- 6-месячное изменение
- 1.35%
- Годовое изменение
- 8.82%
