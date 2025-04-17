Dövizler / BANL
BANL: CBL International Limited
0.74 USD 0.00 (0.00%)
Sektör: Enerji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
BANL fiyatı bugün 0.00% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.72 ve Yüksek fiyatı olarak 0.74 aralığında işlem gördü.
CBL International Limited hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
BANL haberleri
- CBL International Limited (BANL) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- CBL International 2025 2. Çeyrek: Net Zarar Azaldı
- Earnings call transcript: CBL International Q2 2025 reports narrowed net loss
- CBL International Limited 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:BANL) 2025-09-15
- CBL International authorizes $5 million share buyback
- CBL International Limited Announces Name Change of Singapore Subsidiary to Support Regional Growth Strategy
- CBL International Limited (NASDAQ: BANL) to Participate in Noble Capital Markets’ Emerging Growth Virtual Equity Conference on June 4-5, 2025
- CBL International Limited (BANL) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Günlük aralık
0.72 0.74
Yıllık aralık
0.62 1.35
- Önceki kapanış
- 0.74
- Açılış
- 0.74
- Satış
- 0.74
- Alış
- 1.04
- Düşük
- 0.72
- Yüksek
- 0.74
- Hacim
- 74
- Günlük değişim
- 0.00%
- Aylık değişim
- 17.46%
- 6 aylık değişim
- -24.49%
- Yıllık değişim
- 17.46%
21 Eylül, Pazar