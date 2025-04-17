FiyatlarBölümler
Dövizler / BANL
Geri dön - Hisse senetleri

BANL: CBL International Limited

0.74 USD 0.00 (0.00%)
Sektör: Enerji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

BANL fiyatı bugün 0.00% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.72 ve Yüksek fiyatı olarak 0.74 aralığında işlem gördü.

CBL International Limited hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BANL haberleri

Günlük aralık
0.72 0.74
Yıllık aralık
0.62 1.35
Önceki kapanış
0.74
Açılış
0.74
Satış
0.74
Alış
1.04
Düşük
0.72
Yüksek
0.74
Hacim
74
Günlük değişim
0.00%
Aylık değişim
17.46%
6 aylık değişim
-24.49%
Yıllık değişim
17.46%
21 Eylül, Pazar