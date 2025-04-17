通貨 / BANL
BANL: CBL International Limited
0.74 USD 0.01 (1.37%)
セクター: エネルギー ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
BANLの今日の為替レートは、1.37%変化しました。日中、通貨は1あたり0.72の安値と0.74の高値で取引されました。
CBL International Limitedダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
BANL News
- CBL International Limited (BANL) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- CBLインターナショナル、2025年第2四半期は純損失縮小を報告
- Earnings call transcript: CBL International Q2 2025 reports narrowed net loss
- CBL International Limited 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:BANL) 2025-09-15
- CBL International authorizes $5 million share buyback
- CBL International Limited Announces Name Change of Singapore Subsidiary to Support Regional Growth Strategy
- CBL International Limited (NASDAQ: BANL) to Participate in Noble Capital Markets’ Emerging Growth Virtual Equity Conference on June 4-5, 2025
- CBL International Limited (BANL) Q4 2024 Earnings Call Transcript
1日のレンジ
0.72 0.74
1年のレンジ
0.62 1.35
- 以前の終値
- 0.73
- 始値
- 0.74
- 買値
- 0.74
- 買値
- 1.04
- 安値
- 0.72
- 高値
- 0.74
- 出来高
- 44
- 1日の変化
- 1.37%
- 1ヶ月の変化
- 17.46%
- 6ヶ月の変化
- -24.49%
- 1年の変化
- 17.46%
