货币 / BANL
BANL: CBL International Limited
0.73 USD 0.01 (1.35%)
版块: 能源 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日BANL汇率已更改-1.35%。当日，交易品种以低点0.72和高点0.74进行交易。
关注CBL International Limited动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
BANL新闻
- CBL International Limited (BANL) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- CBL International 2025财年第二季度财报：净亏损收窄
- Earnings call transcript: CBL International Q2 2025 reports narrowed net loss
- CBL International Limited 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:BANL) 2025-09-15
- CBL International authorizes $5 million share buyback
- CBL International Limited Announces Name Change of Singapore Subsidiary to Support Regional Growth Strategy
- CBL International Limited (NASDAQ: BANL) to Participate in Noble Capital Markets’ Emerging Growth Virtual Equity Conference on June 4-5, 2025
- CBL International Limited (BANL) Q4 2024 Earnings Call Transcript
日范围
0.72 0.74
年范围
0.62 1.35
- 前一天收盘价
- 0.74
- 开盘价
- 0.74
- 卖价
- 0.73
- 买价
- 1.03
- 最低价
- 0.72
- 最高价
- 0.74
- 交易量
- 26
- 日变化
- -1.35%
- 月变化
- 15.87%
- 6个月变化
- -25.51%
- 年变化
- 15.87%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值