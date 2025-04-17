Валюты / BANL
BANL: CBL International Limited
0.74 USD 0.01 (1.37%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BANL за сегодня изменился на 1.37%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.73, а максимальная — 0.75.
Следите за динамикой CBL International Limited. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости BANL
- CBL International Limited (BANL) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: CBL International Q2 2025 reports narrowed net loss
- CBL International Limited 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:BANL) 2025-09-15
- CBL International authorizes $5 million share buyback
- CBL International Limited Announces Name Change of Singapore Subsidiary to Support Regional Growth Strategy
- CBL International Limited (NASDAQ: BANL) to Participate in Noble Capital Markets’ Emerging Growth Virtual Equity Conference on June 4-5, 2025
- CBL International Limited (BANL) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Дневной диапазон
0.73 0.75
Годовой диапазон
0.62 1.35
- Предыдущее закрытие
- 0.73
- Open
- 0.73
- Bid
- 0.74
- Ask
- 1.04
- Low
- 0.73
- High
- 0.75
- Объем
- 40
- Дневное изменение
- 1.37%
- Месячное изменение
- 17.46%
- 6-месячное изменение
- -24.49%
- Годовое изменение
- 17.46%
