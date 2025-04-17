Moedas / BANL
BANL: CBL International Limited
0.74 USD 0.01 (1.37%)
Setor: Energia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do BANL para hoje mudou para 1.37%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 0.72 e o mais alto foi 0.74.
Veja a dinâmica do par de moedas CBL International Limited. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
0.72 0.74
Faixa anual
0.62 1.35
- Fechamento anterior
- 0.73
- Open
- 0.74
- Bid
- 0.74
- Ask
- 1.04
- Low
- 0.72
- High
- 0.74
- Volume
- 44
- Mudança diária
- 1.37%
- Mudança mensal
- 17.46%
- Mudança de 6 meses
- -24.49%
- Mudança anual
- 17.46%
