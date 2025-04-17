Währungen / BANL
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
BANL: CBL International Limited
0.74 USD 0.00 (0.00%)
Sektor: Energie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BANL hat sich für heute um 0.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.72 bis zu einem Hoch von 0.74 gehandelt.
Verfolgen Sie die CBL International Limited-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BANL News
- CBL International Limited (BANL) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- CBL International verringert Nettoverlust trotz Umsatzrückgang – Aktie legt zu
- Earnings call transcript: CBL International Q2 2025 reports narrowed net loss
- CBL International Limited 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:BANL) 2025-09-15
- CBL International authorizes $5 million share buyback
- CBL International Limited Announces Name Change of Singapore Subsidiary to Support Regional Growth Strategy
- CBL International Limited (NASDAQ: BANL) to Participate in Noble Capital Markets’ Emerging Growth Virtual Equity Conference on June 4-5, 2025
- CBL International Limited (BANL) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Tagesspanne
0.72 0.74
Jahresspanne
0.62 1.35
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.74
- Eröffnung
- 0.74
- Bid
- 0.74
- Ask
- 1.04
- Tief
- 0.72
- Hoch
- 0.74
- Volumen
- 67
- Tagesänderung
- 0.00%
- Monatsänderung
- 17.46%
- 6-Monatsänderung
- -24.49%
- Jahresänderung
- 17.46%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K