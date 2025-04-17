QuotazioniSezioni
BANL: CBL International Limited

0.74 USD 0.00 (0.00%)
Settore: Energia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio BANL ha avuto una variazione del 0.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.72 e ad un massimo di 0.74.

Segui le dinamiche di CBL International Limited. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
0.72 0.74
Intervallo Annuale
0.62 1.35
Chiusura Precedente
0.74
Apertura
0.74
Bid
0.74
Ask
1.04
Minimo
0.72
Massimo
0.74
Volume
74
Variazione giornaliera
0.00%
Variazione Mensile
17.46%
Variazione Semestrale
-24.49%
Variazione Annuale
17.46%
