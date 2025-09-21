FiyatlarBölümler
Dövizler / BANFP
Geri dön - Hisse senetleri

BANFP: BancFirst Corporation - 7.2% Cumulative Trust Preferred Securit

26.2150 USD 0.1849 (0.70%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

BANFP fiyatı bugün -0.70% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 26.2150 ve Yüksek fiyatı olarak 26.2150 aralığında işlem gördü.

BancFirst Corporation - 7.2% Cumulative Trust Preferred Securit hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Günlük aralık
26.2150 26.2150
Yıllık aralık
25.4300 28.1600
Önceki kapanış
26.3999
Açılış
26.2150
Satış
26.2150
Alış
26.2180
Düşük
26.2150
Yüksek
26.2150
Hacim
2
Günlük değişim
-0.70%
Aylık değişim
0.52%
6 aylık değişim
1.81%
Yıllık değişim
2.20%
21 Eylül, Pazar