КотировкиРазделы
Валюты / BANFP
Назад в Рынок акций США

BANFP: BancFirst Corporation - 7.2% Cumulative Trust Preferred Securit

26.3999 USD 0.1599 (0.61%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс BANFP за сегодня изменился на 0.61%. При этом минимальная цена на торгах достигала 26.2350, а максимальная — 26.3999.

Следите за динамикой BancFirst Corporation - 7.2% Cumulative Trust Preferred Securit. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Дневной диапазон
26.2350 26.3999
Годовой диапазон
25.4300 28.1600
Предыдущее закрытие
26.2400
Open
26.2350
Bid
26.3999
Ask
26.4029
Low
26.2350
High
26.3999
Объем
2
Дневное изменение
0.61%
Месячное изменение
1.23%
6-месячное изменение
2.52%
Годовое изменение
2.92%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.