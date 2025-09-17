Валюты / BANFP
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
BANFP: BancFirst Corporation - 7.2% Cumulative Trust Preferred Securit
26.3999 USD 0.1599 (0.61%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BANFP за сегодня изменился на 0.61%. При этом минимальная цена на торгах достигала 26.2350, а максимальная — 26.3999.
Следите за динамикой BancFirst Corporation - 7.2% Cumulative Trust Preferred Securit. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
26.2350 26.3999
Годовой диапазон
25.4300 28.1600
- Предыдущее закрытие
- 26.2400
- Open
- 26.2350
- Bid
- 26.3999
- Ask
- 26.4029
- Low
- 26.2350
- High
- 26.3999
- Объем
- 2
- Дневное изменение
- 0.61%
- Месячное изменение
- 1.23%
- 6-месячное изменение
- 2.52%
- Годовое изменение
- 2.92%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.