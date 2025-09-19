KurseKategorien
Währungen / BANFP
Zurück zum Aktien

BANFP: BancFirst Corporation - 7.2% Cumulative Trust Preferred Securit

26.3999 USD 0.1599 (0.61%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von BANFP hat sich für heute um 0.61% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 26.2350 bis zu einem Hoch von 26.3999 gehandelt.

Verfolgen Sie die BancFirst Corporation - 7.2% Cumulative Trust Preferred Securit-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Tagesspanne
26.2350 26.3999
Jahresspanne
25.4300 28.1600
Vorheriger Schlusskurs
26.2400
Eröffnung
26.2350
Bid
26.3999
Ask
26.4029
Tief
26.2350
Hoch
26.3999
Volumen
2
Tagesänderung
0.61%
Monatsänderung
1.23%
6-Monatsänderung
2.52%
Jahresänderung
2.92%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K