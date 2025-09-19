Währungen / BANFP
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
BANFP: BancFirst Corporation - 7.2% Cumulative Trust Preferred Securit
26.3999 USD 0.1599 (0.61%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BANFP hat sich für heute um 0.61% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 26.2350 bis zu einem Hoch von 26.3999 gehandelt.
Verfolgen Sie die BancFirst Corporation - 7.2% Cumulative Trust Preferred Securit-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
26.2350 26.3999
Jahresspanne
25.4300 28.1600
- Vorheriger Schlusskurs
- 26.2400
- Eröffnung
- 26.2350
- Bid
- 26.3999
- Ask
- 26.4029
- Tief
- 26.2350
- Hoch
- 26.3999
- Volumen
- 2
- Tagesänderung
- 0.61%
- Monatsänderung
- 1.23%
- 6-Monatsänderung
- 2.52%
- Jahresänderung
- 2.92%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K