BANFP: BancFirst Corporation - 7.2% Cumulative Trust Preferred Securit
26.2150 USD 0.1849 (0.70%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio BANFP ha avuto una variazione del -0.70% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 26.2150 e ad un massimo di 26.2150.
Segui le dinamiche di BancFirst Corporation - 7.2% Cumulative Trust Preferred Securit. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
26.2150 26.2150
Intervallo Annuale
25.4300 28.1600
- Chiusura Precedente
- 26.3999
- Apertura
- 26.2150
- Bid
- 26.2150
- Ask
- 26.2180
- Minimo
- 26.2150
- Massimo
- 26.2150
- Volume
- 2
- Variazione giornaliera
- -0.70%
- Variazione Mensile
- 0.52%
- Variazione Semestrale
- 1.81%
- Variazione Annuale
- 2.20%
20 settembre, sabato