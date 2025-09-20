QuotazioniSezioni
Valute / BANFP
BANFP: BancFirst Corporation - 7.2% Cumulative Trust Preferred Securit

26.2150 USD 0.1849 (0.70%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio BANFP ha avuto una variazione del -0.70% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 26.2150 e ad un massimo di 26.2150.

Segui le dinamiche di BancFirst Corporation - 7.2% Cumulative Trust Preferred Securit. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
26.2150 26.2150
Intervallo Annuale
25.4300 28.1600
Chiusura Precedente
26.3999
Apertura
26.2150
Bid
26.2150
Ask
26.2180
Minimo
26.2150
Massimo
26.2150
Volume
2
Variazione giornaliera
-0.70%
Variazione Mensile
0.52%
Variazione Semestrale
1.81%
Variazione Annuale
2.20%
20 settembre, sabato