BANFP: BancFirst Corporation - 7.2% Cumulative Trust Preferred Securit

26.3999 USD 0.1599 (0.61%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de BANFP de hoy ha cambiado un 0.61%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 26.2350, mientras que el máximo ha alcanzado 26.3999.

Siga la dinámica de la pareja de divisas BancFirst Corporation - 7.2% Cumulative Trust Preferred Securit. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Rango diario
26.2350 26.3999
Rango anual
25.4300 28.1600
Cierres anteriores
26.2400
Open
26.2350
Bid
26.3999
Ask
26.4029
Low
26.2350
High
26.3999
Volumen
2
Cambio diario
0.61%
Cambio mensual
1.23%
Cambio a 6 meses
2.52%
Cambio anual
2.92%
