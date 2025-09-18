Divisas / BANFP
BANFP: BancFirst Corporation - 7.2% Cumulative Trust Preferred Securit
26.3999 USD 0.1599 (0.61%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de BANFP de hoy ha cambiado un 0.61%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 26.2350, mientras que el máximo ha alcanzado 26.3999.
Siga la dinámica de la pareja de divisas BancFirst Corporation - 7.2% Cumulative Trust Preferred Securit. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
26.2350 26.3999
Rango anual
25.4300 28.1600
- Cierres anteriores
- 26.2400
- Open
- 26.2350
- Bid
- 26.3999
- Ask
- 26.4029
- Low
- 26.2350
- High
- 26.3999
- Volumen
- 2
- Cambio diario
- 0.61%
- Cambio mensual
- 1.23%
- Cambio a 6 meses
- 2.52%
- Cambio anual
- 2.92%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B