通貨 / BANFP
BANFP: BancFirst Corporation - 7.2% Cumulative Trust Preferred Securit
26.3999 USD 0.1599 (0.61%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
BANFPの今日の為替レートは、0.61%変化しました。日中、通貨は1あたり26.2350の安値と26.3999の高値で取引されました。
BancFirst Corporation - 7.2% Cumulative Trust Preferred Securitダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
26.2350 26.3999
1年のレンジ
25.4300 28.1600
- 以前の終値
- 26.2400
- 始値
- 26.2350
- 買値
- 26.3999
- 買値
- 26.4029
- 安値
- 26.2350
- 高値
- 26.3999
- 出来高
- 2
- 1日の変化
- 0.61%
- 1ヶ月の変化
- 1.23%
- 6ヶ月の変化
- 2.52%
- 1年の変化
- 2.92%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K