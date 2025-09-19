クォートセクション
通貨 / BANFP
BANFP: BancFirst Corporation - 7.2% Cumulative Trust Preferred Securit

26.3999 USD 0.1599 (0.61%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

BANFPの今日の為替レートは、0.61%変化しました。日中、通貨は1あたり26.2350の安値と26.3999の高値で取引されました。

BancFirst Corporation - 7.2% Cumulative Trust Preferred Securitダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
26.2350 26.3999
1年のレンジ
25.4300 28.1600
以前の終値
26.2400
始値
26.2350
買値
26.3999
買値
26.4029
安値
26.2350
高値
26.3999
出来高
2
1日の変化
0.61%
1ヶ月の変化
1.23%
6ヶ月の変化
2.52%
1年の変化
2.92%
