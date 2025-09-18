Moedas / BANFP
BANFP: BancFirst Corporation - 7.2% Cumulative Trust Preferred Securit
26.3999 USD 0.1599 (0.61%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do BANFP para hoje mudou para 0.61%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 26.2350 e o mais alto foi 26.3999.
Veja a dinâmica do par de moedas BancFirst Corporation - 7.2% Cumulative Trust Preferred Securit. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
26.2350 26.3999
Faixa anual
25.4300 28.1600
- Fechamento anterior
- 26.2400
- Open
- 26.2350
- Bid
- 26.3999
- Ask
- 26.4029
- Low
- 26.2350
- High
- 26.3999
- Volume
- 2
- Mudança diária
- 0.61%
- Mudança mensal
- 1.23%
- Mudança de 6 meses
- 2.52%
- Mudança anual
- 2.92%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh