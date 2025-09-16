Dövizler / AZN
AZN: AstraZeneca PLC - American Depositary Shares
76.28 USD 0.79 (1.03%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
AZN fiyatı bugün -1.03% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 76.17 ve Yüksek fiyatı olarak 77.27 aralığında işlem gördü.
AstraZeneca PLC - American Depositary Shares hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
AZN haberleri
Günlük aralık
76.17 77.27
Yıllık aralık
61.24 82.41
- Önceki kapanış
- 77.07
- Açılış
- 76.79
- Satış
- 76.28
- Alış
- 76.58
- Düşük
- 76.17
- Yüksek
- 77.27
- Hacim
- 12.225 K
- Günlük değişim
- -1.03%
- Aylık değişim
- -4.48%
- 6 aylık değişim
- 3.11%
- Yıllık değişim
- -2.21%
21 Eylül, Pazar