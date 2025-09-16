FiyatlarBölümler
AZN
AZN: AstraZeneca PLC - American Depositary Shares

76.28 USD 0.79 (1.03%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

AZN fiyatı bugün -1.03% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 76.17 ve Yüksek fiyatı olarak 77.27 aralığında işlem gördü.

AstraZeneca PLC - American Depositary Shares hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
76.17 77.27
Yıllık aralık
61.24 82.41
Önceki kapanış
77.07
Açılış
76.79
Satış
76.28
Alış
76.58
Düşük
76.17
Yüksek
77.27
Hacim
12.225 K
Günlük değişim
-1.03%
Aylık değişim
-4.48%
6 aylık değişim
3.11%
Yıllık değişim
-2.21%
