AZN: AstraZeneca PLC - American Depositary Shares
77.56 USD 0.49 (0.63%)
Sector: Healthcare Base: US Dollar Profit currency: US Dollar
AZN exchange rate has changed by -0.63% for today. During the day, the instrument was traded at a low of 77.24 and at a high of 78.02.
Follow AstraZeneca PLC - American Depositary Shares dynamics. Real-time quotes will help you quickly react to market changes. By switching between different timeframes, you can monitor exchange rate trends and dynamics by minutes, hours, days, weeks, and months. Use this information to forecast market changes and to make informed trading decisions.
AZN News
- MRK, Daiichi's ADC Drug Gets FDA Breakthrough Tag for Ovarian Cancer
- Factbox-Global drugmakers rush to boost US presence as tariff threat looms
- Goldman Sachs raises AstraZeneca stock price target on HPP drug potential
- How Trump's Drug Pricing Policies Could Trigger An Epic Pharma Collapse
- U.K. stocks lower at close of trade; Investing.com United Kingdom 100 down 0.06%
- Sweden stocks higher at close of trade; OMX Stockholm 30 up 0.08%
- Monopar stock gets Buy rating from H.C. Wainwright on positive Wilson disease data
- What's Going On With AstraZeneca Stock Monday? - AstraZeneca (NASDAQ:AZN), Eli Lilly (NYSE:LLY), Sanofi (NASDAQ:SNY)
- Nvidia, Alaska Air and Warner Bros Discovery fall premarket; Apple, Tesla rise
- AstraZeneca falls 3% as £200m Cambridge expansion put on hold
- AstraZeneca pauses £200 million Cambridge investment plan - Reuters
- Exclusive-AstraZeneca pauses $270 million investment in Britain
- Sweden stocks lower at close of trade; OMX Stockholm 30 down 0.02%
- OLMA Stock Soars 47% in September So Far on Second PFE Deal
- Pfizer's Late-Stage Pipeline Fuels Long-Term Growth Prospects
- Merck's Exit Highlights UK Risks Losing Pharma Investment Amid Rising Costs - Merck & Co (NYSE:MRK)
- Is BDTX's Cash balance Enough to Successfully Develop Its NSCLC Drug?
- The Zacks Analyst Blog Highlights Oracle, AstraZeneca, Shopify and Blue Ridge Bankshares
- Tracking George Soros’s 13F Portfolio – Q2 2025 Update
- Top Research Reports for Oracle, AstraZeneca & Shopify
- AstraZeneca stock price target raised to $4,925 by UBS on strong outlook
- Britain defends investment record as Merck scraps labs over pharma environment
- I-Mab: Sudden Pivot To Gastric Cancer Med Still Underappreciated By Market (NASDAQ:IMAB)
- China-Tied Biotechs Zai Labs, BeOne Plunge On Rumored Executive Order
Daily Range
77.24 78.02
Year Range
61.24 82.41
- Previous Close
- 78.05
- Open
- 77.91
- Bid
- 77.56
- Ask
- 77.86
- Low
- 77.24
- High
- 78.02
- Volume
- 9.161 K
- Daily Change
- -0.63%
- Month Change
- -2.88%
- 6 Months Change
- 4.84%
- Year Change
- -0.56%
17 September, Wednesday
12:30
USD
- Act
-
- Fcst
- 1.322 M
- Prev
- 1.428 M
12:30
USD
- Act
-
- Fcst
- 1.394 M
- Prev
- 1.354 M
12:30
USD
- Act
-
- Fcst
- -6.4%
- Prev
- 5.2%
14:30
USD
- Act
-
- Fcst
- -1.708 M
- Prev
- 3.939 M
14:30
USD
- Act
-
- Fcst
- 0.154 M
- Prev
- -0.365 M
18:00
USD
- Act
-
- Fcst
- Prev
18:00
USD
- Act
-
- Fcst
- Prev
18:00
USD
- Act
-
- Fcst
- Prev
- 4.50%
18:30
USD
- Act
-
- Fcst
- Prev