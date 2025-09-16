Währungen / AZN
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
AZN: AstraZeneca PLC - American Depositary Shares
76.53 USD 0.54 (0.70%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von AZN hat sich für heute um -0.70% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 76.17 bis zu einem Hoch von 77.27 gehandelt.
Verfolgen Sie die AstraZeneca PLC - American Depositary Shares-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AZN News
- 3 Potential Biotech Acquisition Targets
- Can MRK's New Drugs Drive Long-Term Growth Amid Looming Keytruda LOE?
- AstraZeneca: Consistent Growth And Upcoming Catalysts Make This A Buy (NASDAQ:AZN)
- PFE vs. AZN: Which Cancer-Focused Drug Giant Is the Better Pick?
- J&J Expects Innovative Medicines Growth Despite Stelara LOE: Here's Why
- Mineralys Therapeutics-Aktie erreicht Allzeithoch bei 39,23 USD
- Brit Pop: HSBC, AZN, ARM – 3 British Stocks Saluted By Our AI Analyst - TipRanks.com
- GSK to Invest $30B in U.S. R&D and Manufacturing Over 5 Years
- LLY's $5B Virginia Plant Plan: Will U.S. Manufacturing Shift Pay Off?
- Innate Pharma: Strategische Neuausrichtung auf Kernprojekte verlängert Liquiditätsreichweite bis Q3 2026
- AstraZeneca reports positive Phase III results for Saphnelo in lupus trial
- AstraZeneca meldet positive Studienergebnisse für subkutanes Lupus-Medikament SAPHNELO
- Subcutaneous SAPHNELO shows significant reduction in lupus activity
- Pipeline-Sorgen: Barclays stuft Xencor mit "Underweight" ein
- Barclays initiates Xencor stock with Underweight rating on pipeline concerns
- FTSE 100 today: Index gains as inflation holds steady, GSK to invest $30 bln in US
- AstraZeneca says Fasenra misses main goal in COPD trial
- MRK, Daiichi's ADC Drug Gets FDA Breakthrough Tag for Ovarian Cancer
- Factbox-Global drugmakers rush to boost US presence as tariff threat looms
Tagesspanne
76.17 77.27
Jahresspanne
61.24 82.41
- Vorheriger Schlusskurs
- 77.07
- Eröffnung
- 76.79
- Bid
- 76.53
- Ask
- 76.83
- Tief
- 76.17
- Hoch
- 77.27
- Volumen
- 8.463 K
- Tagesänderung
- -0.70%
- Monatsänderung
- -4.17%
- 6-Monatsänderung
- 3.45%
- Jahresänderung
- -1.88%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K