Moedas / AZN
AZN: AstraZeneca PLC - American Depositary Shares
77.07 USD 0.62 (0.80%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do AZN para hoje mudou para -0.80%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 76.09 e o mais alto foi 77.15.
Veja a dinâmica do par de moedas AstraZeneca PLC - American Depositary Shares. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AZN Notícias
- J&J Expects Innovative Medicines Growth Despite Stelara LOE: Here's Why
- Ações da Mineralys Therapeutics atingem máxima histórica de US$ 39,23
- Brit Pop: HSBC, AZN, ARM – 3 British Stocks Saluted By Our AI Analyst - TipRanks.com
- GSK to Invest $30B in U.S. R&D and Manufacturing Over 5 Years
- LLY's $5B Virginia Plant Plan: Will U.S. Manufacturing Shift Pay Off?
- Innate Pharma apresenta resultados do 1º semestre de 2025: foco estratégico em ativos-chave amplia reserva de caixa
- AstraZeneca apresenta resultados positivos da fase III do Saphnelo em estudo sobre lúpus
- AstraZeneca reports positive Phase III results for Saphnelo in lupus trial
- SAPHNELO subcutâneo mostra redução significativa na atividade do lúpus
- Subcutaneous SAPHNELO shows significant reduction in lupus activity
- Barclays inicia cobertura da Xencor com classificação Underweight devido a preocupações com pipeline
- Barclays initiates Xencor stock with Underweight rating on pipeline concerns
- FTSE 100 sobe enquanto inflação permanece estável e GSK planeja investir US$ 30 bilhões nos EUA
- FTSE 100 today: Index gains as inflation holds steady, GSK to invest $30 bln in US
- AstraZeneca diz que Fasenra não atinge objetivo principal em teste para DPOC
- AstraZeneca says Fasenra misses main goal in COPD trial
- MRK, Daiichi's ADC Drug Gets FDA Breakthrough Tag for Ovarian Cancer
- Factbox-Global drugmakers rush to boost US presence as tariff threat looms
- Goldman Sachs eleva preço-alvo das ações da AstraZeneca devido ao potencial do medicamento para HPP
- Goldman Sachs raises AstraZeneca stock price target on HPP drug potential
Faixa diária
76.09 77.15
Faixa anual
61.24 82.41
- Fechamento anterior
- 77.69
- Open
- 76.94
- Bid
- 77.07
- Ask
- 77.37
- Low
- 76.09
- High
- 77.15
- Volume
- 11.917 K
- Mudança diária
- -0.80%
- Mudança mensal
- -3.49%
- Mudança de 6 meses
- 4.18%
- Mudança anual
- -1.19%
