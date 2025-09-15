КотировкиРазделы
Валюты / AZN
Назад в Рынок акций США

AZN: AstraZeneca PLC - American Depositary Shares

77.56 USD 0.49 (0.63%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс AZN за сегодня изменился на -0.63%. При этом минимальная цена на торгах достигала 77.24, а максимальная — 78.02.

Следите за динамикой AstraZeneca PLC - American Depositary Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости AZN

Дневной диапазон
77.24 78.02
Годовой диапазон
61.24 82.41
Предыдущее закрытие
78.05
Open
77.91
Bid
77.56
Ask
77.86
Low
77.24
High
78.02
Объем
9.161 K
Дневное изменение
-0.63%
Месячное изменение
-2.88%
6-месячное изменение
4.84%
Годовое изменение
-0.56%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
1.307 млн
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.429 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
1.312 млн
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.362 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
-8.5%
Прог.
-6.4%
Пред.
3.4%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.