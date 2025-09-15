Валюты / AZN
AZN: AstraZeneca PLC - American Depositary Shares
77.56 USD 0.49 (0.63%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс AZN за сегодня изменился на -0.63%. При этом минимальная цена на торгах достигала 77.24, а максимальная — 78.02.
Следите за динамикой AstraZeneca PLC - American Depositary Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости AZN
- AstraZeneca reports positive Phase III results for Saphnelo in lupus trial
- Подкожная форма SAPHNELO показывает значительное снижение активности волчанки
- Subcutaneous SAPHNELO shows significant reduction in lupus activity
- Barclays начинает покрытие акций Xencor с рейтингом "ниже рынка" из-за проблем с разработками
- Barclays initiates Xencor stock with Underweight rating on pipeline concerns
- FTSE 100 today: Index gains as inflation holds steady, GSK to invest $30 bln in US
- AstraZeneca сообщает, что Fasenra не достиг основной цели в испытании ХОБЛ
- AstraZeneca says Fasenra misses main goal in COPD trial
- MRK, Daiichi's ADC Drug Gets FDA Breakthrough Tag for Ovarian Cancer
- Factbox-Global drugmakers rush to boost US presence as tariff threat looms
- Goldman Sachs повышает целевую цену акций AstraZeneca на фоне потенциала препарата от ГФФ
- Goldman Sachs raises AstraZeneca stock price target on HPP drug potential
- How Trump's Drug Pricing Policies Could Trigger An Epic Pharma Collapse
- U.K. stocks lower at close of trade; Investing.com United Kingdom 100 down 0.06%
- Рынок акций Великобритании закрылся падением, Investing.com Великобритания 100 снизился на 0,06%
- Sweden stocks higher at close of trade; OMX Stockholm 30 up 0.08%
- Рынок акций Швеции закрылся ростом, OMX Stockholm 30 прибавил 0,08%
- Акции Monopar получают рейтинг "Покупать" от H.C. Wainwright на фоне положительных данных по болезни Вильсона
- Monopar stock gets Buy rating from H.C. Wainwright on positive Wilson disease data
- What's Going On With AstraZeneca Stock Monday? - AstraZeneca (NASDAQ:AZN), Eli Lilly (NYSE:LLY), Sanofi (NASDAQ:SNY)
- Nvidia, Alaska Air и Warner Bros Discovery падают на премаркете; Apple и Tesla растут
- Nvidia, Alaska Air and Warner Bros Discovery fall premarket; Apple, Tesla rise
Дневной диапазон
77.24 78.02
Годовой диапазон
61.24 82.41
- Предыдущее закрытие
- 78.05
- Open
- 77.91
- Bid
- 77.56
- Ask
- 77.86
- Low
- 77.24
- High
- 78.02
- Объем
- 9.161 K
- Дневное изменение
- -0.63%
- Месячное изменение
- -2.88%
- 6-месячное изменение
- 4.84%
- Годовое изменение
- -0.56%
