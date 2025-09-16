Divisas / AZN
AZN: AstraZeneca PLC - American Depositary Shares
77.69 USD 0.13 (0.17%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de AZN de hoy ha cambiado un 0.17%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 77.07, mientras que el máximo ha alcanzado 78.07.
Siga la dinámica de la pareja de divisas AstraZeneca PLC - American Depositary Shares. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Rango diario
77.07 78.07
Rango anual
61.24 82.41
- Cierres anteriores
- 77.56
- Open
- 77.18
- Bid
- 77.69
- Ask
- 77.99
- Low
- 77.07
- High
- 78.07
- Volumen
- 10.296 K
- Cambio diario
- 0.17%
- Cambio mensual
- -2.72%
- Cambio a 6 meses
- 5.01%
- Cambio anual
- -0.40%
