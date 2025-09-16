CotationsSections
Devises / AZN
AZN: AstraZeneca PLC - American Depositary Shares

76.28 USD 0.79 (1.03%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de AZN a changé de -1.03% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 76.17 et à un maximum de 77.27.

Suivez la dynamique AstraZeneca PLC - American Depositary Shares. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
76.17 77.27
Range Annuel
61.24 82.41
Clôture Précédente
77.07
Ouverture
76.79
Bid
76.28
Ask
76.58
Plus Bas
76.17
Plus Haut
77.27
Volume
12.225 K
Changement quotidien
-1.03%
Changement Mensuel
-4.48%
Changement à 6 Mois
3.11%
Changement Annuel
-2.21%
