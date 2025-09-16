クォートセクション
通貨 / AZN
AZN: AstraZeneca PLC - American Depositary Shares

77.07 USD 0.62 (0.80%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

AZNの今日の為替レートは、-0.80%変化しました。日中、通貨は1あたり76.09の安値と77.15の高値で取引されました。

AstraZeneca PLC - American Depositary Sharesダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
76.09 77.15
1年のレンジ
61.24 82.41
以前の終値
77.69
始値
76.94
買値
77.07
買値
77.37
安値
76.09
高値
77.15
出来高
11.917 K
1日の変化
-0.80%
1ヶ月の変化
-3.49%
6ヶ月の変化
4.18%
1年の変化
-1.19%
