AZN: AstraZeneca PLC - American Depositary Shares
77.07 USD 0.62 (0.80%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
AZNの今日の為替レートは、-0.80%変化しました。日中、通貨は1あたり76.09の安値と77.15の高値で取引されました。
AstraZeneca PLC - American Depositary Sharesダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AZN News
- J&J Expects Innovative Medicines Growth Despite Stelara LOE: Here's Why
- ミネラリス・セラピューティクス株価、39.23ドルで史上最高値を記録
- Brit Pop: HSBC, AZN, ARM – 3 British Stocks Saluted By Our AI Analyst - TipRanks.com
- GSK to Invest $30B in U.S. R&D and Manufacturing Over 5 Years
- LLY's $5B Virginia Plant Plan: Will U.S. Manufacturing Shift Pay Off?
- イネイト・ファーマ、2025年上半期決算：主要資産への戦略的集中でキャッシュ維持期間を延長
- AstraZenecaの全身性エリテマトーデス治療薬Saphneloの第III相試験で良好な結果
- AstraZeneca reports positive Phase III results for Saphnelo in lupus trial
- 皮下投与型SAPHNELOがループス活動の顕著な減少を示す
- Subcutaneous SAPHNELO shows significant reduction in lupus activity
- バークレイズ、パイプライン懸念でXencor株を「アンダーウェイト」で新規カバー開始
- Barclays initiates Xencor stock with Underweight rating on pipeline concerns
- FTSE 100：インフレ率横ばいで指数上昇、GSKは米国に300億ドル投資へ
- FTSE 100 today: Index gains as inflation holds steady, GSK to invest $30 bln in US
- AstraZenecaのFasenra、COPD試験で主要目標を達成せず
- AstraZeneca says Fasenra misses main goal in COPD trial
- MRK, Daiichi's ADC Drug Gets FDA Breakthrough Tag for Ovarian Cancer
- Factbox-Global drugmakers rush to boost US presence as tariff threat looms
- ゴールドマン・サックス、HPP薬の可能性によりAstraZenecaの株価目標を引き上げ
- Goldman Sachs raises AstraZeneca stock price target on HPP drug potential
1日のレンジ
76.09 77.15
1年のレンジ
61.24 82.41
- 以前の終値
- 77.69
- 始値
- 76.94
- 買値
- 77.07
- 買値
- 77.37
- 安値
- 76.09
- 高値
- 77.15
- 出来高
- 11.917 K
- 1日の変化
- -0.80%
- 1ヶ月の変化
- -3.49%
- 6ヶ月の変化
- 4.18%
- 1年の変化
- -1.19%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K