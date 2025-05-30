Dövizler / AXIL
AXIL: AXIL Brands Inc
6.66 USD 0.05 (0.76%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
AXIL fiyatı bugün 0.76% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 6.40 ve Yüksek fiyatı olarak 7.00 aralığında işlem gördü.
AXIL Brands Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AXIL haberleri
- AXIL Stock Falls After Posting FY25 Results Despite Y/Y EBITDA Growth
- AXIL Brands secures partnership with major U.S. retail chain
- Reviv3 Procare ® Partners with JuiceCo Pro Agency led by Beauty Industry Veteran Jack Ingraham to Drive Global Market Expansion
- AXIL Brands, Inc. Receives Prestigious Features in Leading Military Publications
Günlük aralık
6.40 7.00
Yıllık aralık
3.58 10.75
- Önceki kapanış
- 6.61
- Açılış
- 6.93
- Satış
- 6.66
- Alış
- 6.96
- Düşük
- 6.40
- Yüksek
- 7.00
- Hacim
- 19
- Günlük değişim
- 0.76%
- Aylık değişim
- 16.43%
- 6 aylık değişim
- 37.32%
- Yıllık değişim
- 56.71%
21 Eylül, Pazar