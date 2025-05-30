Divisas / AXIL
AXIL: AXIL Brands Inc
6.61 USD 0.35 (5.03%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de AXIL de hoy ha cambiado un -5.03%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 6.49, mientras que el máximo ha alcanzado 6.96.
Siga la dinámica de la pareja de divisas AXIL Brands Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
AXIL News
- AXIL Stock Falls After Posting FY25 Results Despite Y/Y EBITDA Growth
- AXIL Brands secures partnership with major U.S. retail chain
- Reviv3 Procare ® Partners with JuiceCo Pro Agency led by Beauty Industry Veteran Jack Ingraham to Drive Global Market Expansion
- AXIL Brands, Inc. Receives Prestigious Features in Leading Military Publications
Rango diario
6.49 6.96
Rango anual
3.58 10.75
- Cierres anteriores
- 6.96
- Open
- 6.89
- Bid
- 6.61
- Ask
- 6.91
- Low
- 6.49
- High
- 6.96
- Volumen
- 21
- Cambio diario
- -5.03%
- Cambio mensual
- 15.56%
- Cambio a 6 meses
- 36.29%
- Cambio anual
- 55.53%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B